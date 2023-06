Sporthalle in Fürstenwalde wird zur temporären Flüchtlingsunterkunft

Do 29.06.23 | 15:24 Uhr

In der Sporthalle des Oberstufenzentrums Fürtsenwalde könnten demnach rund 100 Unterkunftsplätze entstehen. Das sei nötig, um Engpässe bei der Unterbringung der Geflüchteten, die dem Kreis zugewiesen wurden, zu bewältigen.

Die Sporthalle am Oberstufenzentrum Fürstenwalde (Oder-Spree) soll vorübergehend als Notunterkunft für Geflüchtete genutzt werden. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.

Es gebe zwar noch freie Wohnungen, aber für neu ankommende Geflüchtete habe sich eine Gemeinschaftsunterkunft bewährt. Doch die acht bestehenden Unterkünfte im Kreis sind nach Aussagen von Sascha Gehm, Leiter des Stabes Flüchtlingsunterbringung, so gut wie voll. "Wir steuern auf eine Situation zu, die uns keine andere Wahl lässt, als eine rasch verfügbare kreiseigene Immobilie für einige Monate als Notquartier in Anspruch zu nehmen", so Gehm.

In einem nächsten Schritt sollen dann Container die Notunterkunft "Am Fuchsbau" in Bad Saarow ersetzen. Rund 250 Plätze sollen dort entstehen.