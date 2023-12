Die Polizei hat in Fürstenwalde (Oder-Spree) einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie die Polizeidirektion Ost am Freitag mitteilte, geriet der 38 Jahre alte Mann infolge mehrerer Brände "bei intensiven Ermittlungen" in das Visier der Fahnder. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, in diesem und vergangenen Jahr mindestens vier schwere Brandstiftungen begangen zu haben.

Dabei erlitten mehrere Menschen Rauchgasvergiftungen. Zudem sei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Nach Beschluss eines Richters wurde die Wohnung des 38-Jährigen durchsucht und Beweise gefunden, die den Verdacht erhärteten. Ein Antrag auf Untersuchungshaft läuft.

Sendung: Antenne Brandenburg, 22.12.2023, 16:30 Uhr