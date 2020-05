Mit Anträgen an die Arbeitsagenturen zu alternativen Kurzarbeitergeldern für Kühe versuchen Landwirte seit Montag Bundesweit auf die derzeitig schlechte Lage der Milchbauern aufmerksam zu machen. Auch im Landkreis Oder-Spree beteiligen sich Erzeuger an der Aktion.

Dem Geschäftsführer der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Benjamin Meise zufolge, ist der Milchmarkt in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Etwa die Hälfte der in Deutschland erzeugten Milch werde in Form von Käse und Joghurt ins Ausland exportiert. Aufgrund der Grenzschließungen im Zuge der Corona-Maßnahmen sei der internationale Absatz stark beeinträchtigt. Besonders China als größter Abnehmer fehle.

So produzierten die Bauern derzeit wesentlich mehr Milch als benötigt werde. Dies führe zu einem Überschuss. „Jetzt handeln sich die Molkereien untereinander den Liter Milch für unter 20 Cent zu, was für uns Milchbauern ein katastrophales Preisniveau bedeutet“, so Meise. Um nachhaltig zu produzieren, bräuchten die Bauern allerdings 40 bis 50 Cent pro Liter Milch.