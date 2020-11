Corona-Ausbruch in Woltersdorfer Krankenhaus

Im Sana-Krankenhaus Gottesfriede in Woltersdorf (Oder-Spree) gibt es zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus. Wie die Klinik dem rbb am Dienstag schriftlich mitteilte, wurde das Virus bei 20 Patienten und 12 Mitarbeitern nachgewiesen. Die 20 Patienten sowie zehn weitere Verdachtsfälle befinden sich derzeit auf der Isolierstation, die das Krankenhaus noch erweitern will.