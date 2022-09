Die Bundesregierung lässt den russischen Öl Importeur Rosneft künftig treuhänderisch von der Bundesnetzagentur verwalten. Was bedeutet das für das PCK Werk in Schwedt? Was für die Stadt Schwedt und die angrenzende Region? Und: Welche Konsequenzen hat diese Entscheidung zum Beispiel auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Berlin und Brandenburg. Antworten zu diesen und anderen Fragen gibt das „rbb24 spezial“. Es moderiert Andreas Rausch .

Dass die Region Berlin-Brandenburg auch ohne russisches Öl mit Benzin, Diesel und Kerosin versorgt werden kann, glauben nur 45 Prozent der Befragten. 29 Prozent sind der Meinung, dass das eher nicht funktioniert, zehn Prozent rechnen auf keinen Fall damit, 16 Prozent können oder wollen sich kein Urteil erlauben.

Die Ölraffinerie in Schwedt, die mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft gehört, war am 16. September von der Bundesregierung unter Treuhandverwaltung gestellt worden. Ab Januar will Deutschland auf Pipeline-Öl aus Russland verzichten. Der Industriestandort Schwedt soll mit einer Neuausrichtung auf klimaneutrale Produktion umgestellt werden. Aus einem Zukunftspaket sollen Bundes- und Landesmittel in Höhe von 825 Millionen Euro dafür in Schwedt investiert worden.