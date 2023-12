Mehrere Hundert Stahlwerker beteiligen sich in Eisenhüttenstadt an Warnstreik

Vor der vierten Runde der Tarifverhandlungen hat es am Donnerstag erneut Warnstreiks durch die Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie gegeben. In Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) beteiligten sich nach Angaben der IG Metall rund 750 Mitarbeiter des Arcelor-Mittal-Stahlwerks sowie mehrerer Tochterfirmen an einem vierstündigen Ausstand.



Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall geht es in den Verhandlungen, die am kommenden Montag fortgesetzt werden sollen, vor allem bei der Frage nach Entgelterhöhungen nicht weiter. Der Arbeitgeberverband nannte Forderungen der Gewerkschaft "völlig überzogen".

Die Arbeitgeber hatten zuletzt 3,5 Prozent mehr Geld angeboten. Die IG Metall nannte dies "nicht akzeptabel" und fordert weiterhin 8,5 Prozent mehr. Eine außerdem von der Gewerkschaft geforderte Arbeitszeitverkürzung lehnten die Arbeitgeber ebenfalls ab.