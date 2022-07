Fahrer der Tesla-Modelle Y und 3 können das aktuelle Software-Problem selbst beheben. Das hat der US-Elektroautohersteller am Dienstag auf rbb-Anfrage bestätigt. Das Kraftfahrtbundesamt hatte am vergangenen Freitag einen Rückruf auf seiner Internetseite veröffentlicht und Betroffenen geraten, sich an den Hersteller zu wenden oder eine Werkstatt anzufahren .

Noch nicht mal vier Monate ist die Tesla-Fabrik in Grünheide in Betrieb, da wird die Produktion schon wieder eingestellt - allerdings nur kurzzeitig. Durch einen zweiwöchigen Stopp sollen Arbeitsabläufe optimiert werden.

Weltweit sind 60.000 Fahrzeuge des Baujahres 2022 betroffen. Das Model Y wird auch in der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) hergestellt.

Tesla musste in den Vereinigten Staaten in den vergangenen Monaten etliche Rückrufe einleiten. Bei den meisten ging es um Software-Probleme.

Vom 11. Juli bis einschließlich 22. Juli stoppt der US-Konzern die Herstellung von E-Autos in seiner Fabrik in Grünheide (Oder-Spree). In dieser Zeit sollen in der Autofabrik Produktionsabläufe optimiert und nachjustiert werden. Die Betriebspause sei schön länger geplant gewesen, hieß es.