Ab dem nächsten Fahrplanwechsel der Bahn im Dezember sollen Züge zwischen Berlin und Hamburg im Halbstunden-Takt fahren. Das hat der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der "Bild am Sonntag" angekündigt. Damit werde noch in diesem Jahr auf der ersten Strecke der "Deutschlandtakt" der Bahn eingeführt. Weitere Strecken seien in Planung.