"eSprinter"-Produktion in Osteuropa - IG Metall befürchtet Jobverluste am Mercedes-Standort in Ludwigsfelde

Fr 23.09.22 | 14:58 Uhr

Die Mitarbeiter von Mercedes-Benz in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) müssen laut Gewerkschaft IG Metall um ihre Jobs bangen. Der Autobauer will seinen neuen Kleintransporter "eSprinter" offenbar ab 2028 nicht mehr in Brandenburg bauen, sondern in einem neuen Werk in Osteuropa - diese Befürchtungen wurden zumindest am Freitag vonseiten der Gewerkschaft geäußert. Der Regionalchef der IG Metall, Thomas Kunzmann, sagte rbb24 Antenne Brandenburg am Freitag, dass dann die Zukunft des Standorts Ludwigsfelde mit 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen sei.

Mercedes Benz: Reduzierung der Stammbelegschaft nicht geplant

Was weiterhin gebaut werde, sei der sogenannte Sprinter 2.0 mit Verbrennungsmotor, sagte Kunzmann. Dieser solle am Standort noch bis zum Ende des Jahrzehnts gebaut werden - allerdings wohl mit zurückgehenden Stückzahlen, so Kunzmann.



Die Zusage sei außerdem, dass man über sogenannte Individualisierungen sprechen könne. Das würde aber weit weniger als die Hälfte der Belegschaft auslasten, so der IG-Metall-Regionalchef. Daher sei die Frage, was mit dem Standort langfristig passiere.



Mercedes-Benz teilte auf rbb-Anfrage mit, dass das Unternehmen aktuell nicht plane, die Stammbelegschaft am Standort Ludwigsfelde zu reduzieren. Vielmehr gehe das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage nach "Sprintern" sowie ab 2024 nach "eSprintern" bis zum Ende des Jahrzehnts eine hohe Auslastung der deutschen Werke sicherstelle.

Der Mercedes-Benz-Vorstand für das Ressort Produktion und Beschaffungsmanagement, Jörg Burzer, sagte dem rbb, man sei gerade in der Diskussion, wie man Ludwigsfelde weiterentwickeln könne. Dazu gebe es jetzt Gespräche mit den Gewerkschaften, so Burzer. Auch er gehe davon aus, dass der Standort bis 2030 sehr gut ausgelastet sei. Am kommenden Donnerstag ist bei Mercedes-Benz in Ludwigsfelde eine Belegschaftsversammlung geplant.

Umbau des Berliner Mercedes-Werks gestartet

Derweil hat der Konzern mit der Neuausrichtung seines Berliner Werks in Marienfelde begonnen. Der "Mercedes-Benz Digital Factory Campus" wurde am Freitag in der Produktionshalle offiziell eröffnet. Künftig soll das Werk Software für Produktionsstätten des Autobauers weltweit entwickeln, prüfen und implementieren. Zudem wird der Standort Trainings- und Qualifizierungszentrum. Außerdem sollen Elektromotoren gebaut werden. In den nächsten fünf Jahren wird dafür ein dreistelliger Millionenbetrag investiert.