Alfred Neumann Berlin Dienstag, 08.11.2022 | 15:29 Uhr

"Knapp drei Viertel des Kapazitätsabbaus entfallen den Angaben zufolge auf Stellen in der Verwaltung sowie zentralen Funktionen im Bereich Forschung und Entwicklung für Verbrennungsmotoren"

schreibt dazu die Tagesschaue, aber auch

"Der Antriebswandel komme schneller als erwartet, sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld. Der Stellenabbau sei eine Reaktion darauf, keine Folge der Gas- und Energiekrise."

und bei der WiWo liest man zudem

"Vielmehr seien es die Entwicklungen auf den großen Märkten in China und den USA. In China etwa gingen die Zulassungen für Verbrenner rapide zurück. In den USA werde die ohnehin rasante Entwicklung noch durch ein Anti-Inflationsprogramm der Regierung beschleunigt. Die beiden Länder gehören zu den größten Absatzmärkten auch für deutsche Autobauer."

Im Bereich rund um E-Antriebe liegt Schaeffler mit einem Auftragseingang von 4,7 Milliarden Euro deutlich über Plan, erwartet wurde nur die rd. die Hälfte.