Die Internationale Funkausstellung wird wohl weiter in den Berliner Messehallen ausstellen. Aber Reisebeschränkungen und Online-Handel machen der ganzen Branche zu schaffen. Klar ist: So wie vor Corona wird es nicht weitergehen. Von Philip Barnstorf

Eigentlich gab es in den letzten Wochen viele gute Nachrichten für Berlins Traditionsmesse IFA. Nach corona-bedingt enttäuschenden Besucherzahlen im vergangenen Jahr kamen zur letzten Ausgabe der Internationalen Funkausstellung im September 2022 mehr als 160.000 Menschen in die Hallen an der Masuren-Allee. Und jetzt ist auch noch der Anschlussvertrag für die kommenden zehn Jahre mit der Messe-Berlin so gut wie fertig. Nur noch deren Aufsichtsrat muss zustimmen. Ende kommender Woche soll es soweit sein.

Auch Reisebeschränkungen, beispielsweise in asiatischen Ländern, dürften nach wie vor dafür sorgen, dass weniger Aussteller und Besucher auf deutsche Messen kommen. So hat auch die IFA ihre Vor-Corona Besucherzahlen von rund einer Viertel Million bisher nicht wieder erreicht.

Zu den Messe-Trends der Internationalen Funkausstellung zählten vernetzte Geräte, Sprachsteuerung und künstliche Intelligenz. Bei den Hausgeräten standen Energieeffizienz und Wassersparen im Blickpunkt. Um ein Abwandern der Geschäftstätigkeit ins Digitale zu verhindern, empfiehlt Wirtschaftswissenschaftler Fritze den Messe-Veranstaltern außerdem, “multisensorische Erlebnisse” zu schaffen: "Die Zukunft liegt darin, Produkte nicht nur zu zeigen, sondern sie in Szene zu setzen und eine Geschichte dazu zu erzählen." So könnten etwa Anbieter von Nachtsichtkameras auf der IFA ihre Produkte in abgedunkelten Räumen besonders erlebbar machen.

Dennoch könnten Messen die Digitalisierung auch nutzen, sagt Fritze weiter. So sparten digitale Broschüren viel Papier. Über QR Codes an den Ständen könnten Kunden und Anbieter papierlose Visitenkarten austauschen und so persönlich in Kontakt bleiben. “Auch aus Nachhaltigkeitsgründen ist so was geboten”, sagt Fritze.