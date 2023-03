Warnstreik beendet - normaler Flugbetrieb am BER

Nach einem Warnstreik, der den Flugbetrieb am Berliner Flughafen am Montag fast vollständig lahmlegte, ist der Betrieb am Dienstagmorgen wieder angelaufen. "Es ist ein ganz normaler Dienstag, der Flugbetrieb läuft wie immer", sagte eine Flughafensprecherin.