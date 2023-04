Da die Möglichkeit besteht, dass manche Restaurant ihre digitale Speisekarte nicht aktualisiert haben, wurden nur die Restaurants eingeschlossen, in denen mindestens ein Gericht auf der Karte sich preislich verändert hat. Am Ende blieben so 44 Restaurants übrig. Um Fehler zu vermeiden, wurde nochmal händisch durch diese 44 Menüs gegangen. Am Ende blieben knapp 1.400 Gerichte übrig.