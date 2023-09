So soll künftig bei Dachausbauten und Aufstockungen von Gebäuden um bis zu zwei Geschosse kein Aufzug mehr erforderlich sein. Bisher war dies bei mehr als einem Geschoss die Auflage. Für Häuser, die so ähnlich mehrfach an verschiedenen Standorten gebaut werden (Typenbauten) braucht es künftig nur noch eine Genehmigung. Berlin folgt damit dem Beispiel anderer Bundesländer.

Der Senat hat am Dienstag wesentliche Änderungen an der Bauordnung im Land Berlin beschlossen. Damit solle Bürokratie abgebaut und das Bauen vereinfacht werden, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Durch die Pandemie und den Trend zum Homeoffice stehen auch in Berlin Büroräume leer. Theresa Keilhacker von der Berliner Architektenkammer sieht Chancen, diese Flächen in Wohnraum umzuwandeln - wenn die Bedingungen besser werden.

Das Heizungsgesetz ist längst zum Symbol für den Streit in der Ampel-Koalition geworden. Nach viel Gegenwind und noch mehr Änderungen hat der Bundestag es am Freitag beschlossen. Der erste Entwurf vom April wurde deutlich abgeschwächt. Von Frank Preiss

Das Baugewerbe begrüßte die Novelle grundsätzlich, meldete aber noch Verbesserungsbedarf an. Einige Details könnten Genehmigungsverfahren eher verkomplizieren und verteuern, so die Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg in einer Mitteilung. So stünde etwa die Pflicht zur Dachbegrünung in Konkurrenz zur Solarpflicht auf Gebäudedächern. Zudem müsse der Dachausbau bei denkmalgeschützten Gebäuden vereinfacht werden.

Kritik an der Neufassung der Bauordnung äußerten Umweltschützer und Opposition. Die Linke sprach von einer "Investoren-Bauordnung", mit der Bauherrn freie Hand gelassen und ökologische Standards aufgeweicht würden. Die Grünen kritisierten eine "Beton- statt Bauordnung". Der schwarz-rote Senat wolle klimaschädliche Abrisse vereinfachen und grüne Freiflächen zubauen.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) begrüßte zwar die Gründachpflicht. Insgesamt falle Berlin mit der Novellierung aber hinter die Klimaschutzziele des Vorgängersenats zurück, so der BUND.