Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Donnerstagabend nach dem Koalitionsausschuss, dass Heizungen, die derzeit fossile Energieträger nutzen, weiter betrieben werden können . "Es wird keine Austauschpflicht geben für bestehende Heizungen", so Lindner. Vorgaben gibt es demnach nur für neue Heizungen . Neue fossile Heizungen müssten "Wasserstoff- oder Grüne-Gase-ready sein", damit sie künftig mit klimafreundlichen Gasen genutzt werden können. Das Ganze sei noch in Arbeit, so Lindner.

Im 16-seitigen Papier, das alle Beschlüsse des Koalitionsausschusses zusammenfasst, heißt es nun, "möglichst" jede Heizung solle ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es werde genügend Übergangsspielräume geben. Konkreter wird das Papier an dieser und auch an vielen anderen Stellen nicht.

Die erhoffte Klarheit und Planungssicherheit in Sachen Wärmewende "hat dieser Koalitionsausschuss nicht gebracht", kritisierte Pop. "Schlimmer noch, es steht zu befürchten, dass der Streit weitergeht." Dabei bräuchten die Menschen jetzt Klarheit darüber, wie verbindlich erneuerbare Energien in ihren Heizungskellern ab 2024 werden sollen.

Kleine Windanlagen führen in Berlin und Brandenburg bisher ein Schattendasein. Ambitionierte Projekte auf Hochhäusern oder Funkmasten scheiterten an kompliziertem Baurecht. Jetzt steht ein Pilotprojekt in Berlin vor dem Durchbruch. Von Maren Schibilsky

Wo kann ich nachschauen, wie alt meine Heizung ist?

Das Alter beziehungsweise das Herstellungsjahr einer Heizung steht auf dem Typenschild der Heizung. Falls das Typenschild inzwischen unlesbar ist, kann man im Schornsteigerprotokoll, in alten Bauunterlagen oder Rechnungen nachsehen.

Welche staatlichen Förderungen gibt es für neue Heizungsanlagen?

Der Bund beteiligt sich an den Anschaffungs- und Montagekosten einer Biomassenheizung mit 20 Prozent, an einer Wärmepumpe je nach Typ mit bis zu 40 Prozent, an Solarthermieanlagen, Brennstoffzellenheizung sowie an Anschlüssen an Gebäudenetze mit 35 Prozent, am Anschluss an ein Wärmenetz mit 40 Prozent.

Zudem gewährt die KfW-Bank günstige Kredite für eine energieeffiziente Umrüstung der Heizungsanlage.

Übrigens beteiligt sich der Staat auch an Kosten für sogenannte "Umfeldmaßnahmen". Muss also beispielsweise für eine Wärmepumpe auch eine Fußbodenheizung installiert werden, beteiligt sich der Staat analog zum Fördersatz für die Wärmepumpe auch an den Kosten für die entsprechenden Bodenarbeiten und Bodenbeläge.

Wichtig: Die Beantragung einer Förderung muss vor Beginn der Maßnahme erfolgen.