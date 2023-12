Nach dem Elbe-Elster-Klinikum muss das nächste Krankenhaus in Brandenburg den Rotstift ansetzen. Das Uniklinikum in Neuruppin schließt zwei Fachabteilungen. Grund: Der Betreiber erwartet millionenschwere Verluste.

Das Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) schließt zum Jahresende zwei Fachabteilungen. Hintergrund sei die schwierige Finanzlage des Klinikbetreibers PRO Klinik Holding, sagte der Geschäftsführer der Holding, Gunnar Pietzner, am Montag dem rbb. Über die Schließungen hatte zunächst die "Märkische Allgemeine Zeitung" [maz.de/Bezahlinhalt] berichtet Betroffen sind laut Pietzner die Kliniken für Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen und für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Die Entscheidung sei allen Beteiligten unglaublich schwer gefallen, sagte der Geschäftsführer der Holding.

Der Bund will die Finanzierung der Kliniken modernisieren. Doch die geplanten Regeln bedrohen in Brandenburg Abteilungen und ganze Krankenhäuser. Deswegen erwartet die Gesundheitsministerin vor dem Bund-Länder-Treffen Kompromisse. Von Nico Hecht

Das Klinikum Elbe-Elster mit seinen drei Standorten in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde ist in finanziellen Schwierigkeiten. Der Aufsichtsrat hat daher beschlossen, Stationen zu schließen und die Versorgung zu bündeln.

Die Uniklinik in Neuruppin ist nicht das erste Krankenhaus in Brandenburg, das seine Versorgung einschränken muss. Im November war bekanntgeworden, dass das in finanzielle Schwierigkeiten geratene Elbe-Elster-Klinikum mit Krankenhäusern in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde einschneidenden Umstrukturierungen vornehmen muss.

Der Aufsichtsrat der Elbe-Elster-Klinikum GmbH hatte dafür gestimmt, die Versorgung an den Standorten einzuschränken oder zusammenzulegen. So soll die stationäre Versorgung ab Juni kommenden Jahres in Elsterwerda und Herzberg konzentriert werden. In Finsterwalde soll nur die psychiatrische Abteilung bleiben.

Ende November hatte zudem das Krankenhaus am Naemi-Wilke-Stift in Guben (Spree-Neiße) mitgeteilt, mit sofortiger Wirkung die Notfallversorgung einzuschränken. Von 20 Uhr am Abend bis zum Folgetag 8 Uhr soll demnach nur die gesetzliche Mindestbesetzung für Notfälle vorgehalten werden. In diesem Zeitraum seien die Fachärzte in Bereitschaft und könnten, so die Mitteilung, in dringenden Fällen per Telemedizin konsultiert werden. Auch hier wurden Finanzierungsprobleme als Grund angegeben.