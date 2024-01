Die Potsdamer Verkehrsbetriebe (ViP) haben der Niederländischen Firma Ebusco B.V. den Auftrag für 23 neue Elektro-Busse erteilt. Die Stadt Potsdam und die ViP teilen sich die Kosten von insgesamt 17,4 Millionen Euro, so die Verkehrsbetriebe in einer Pressemitteilung am Dienstag. Etwa 4,7 Millionen davon kommen aus einem Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums.