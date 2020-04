Die Corona-Krise wirkt sich spürbar auf den Arbeitsmarkt in Berlin und in Brandenburg aus: Viele Unternehmen haben Kurzarbeit eingeführt.

In Berlin meldeten bis zum 6. April etwa 30.000 Unternehmen Kurzarbeit an. In Brandenburg waren es rund 21.000 Unternehmen. Das ergab eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit, die die Behörde am Freitag veröffentlichte. Damit, so die Arbeitsagentur, sei die Zahl der Betriebe gegenüber dem letzten Vergleichswert von Ende März deutlich gestiegen – in Berlin um 7.400, in Brandenburg um 6.600. Die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer lasse sich derzeit noch nicht benennen, hieß es.