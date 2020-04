Die Corona-Krise stellt zahlreiche Unternehmen vor die größte Herausforderung ihrer Geschichte. Seit ein paar Wochen können Anträge auf staatliche Finanzhilfe gestellt werden - wer aber bekommt was in Berlin und Brandenburg? Ein Überblick.

Die Anträge in Brandenburg müssen die Unternehmen über die Investitionsbank des Landes Brandenburg stellen, hier läuft das über ein online abrufbares pdf-Formular [PDF ilb.de] , das per E-Mail [soforthilfe-corona@ilb.de] oder per Einschreiben an die Bank geschickt werden muss.

Der Bund hat am 23. März finanzielle Soforthilfen als nicht zurückzuzahlende Zuschüsse beschlossen. Demnach erhalten Unternehmen eine Einmalzahlung für drei Monate , also für März, April und Mai. Hier unterscheiden sich die Summen nach der Zahl der Mitarbeiter. Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten erhalten bis zu 9.000 Euro . Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten erhalten bis zu 15.000 Euro .

Für Solo-Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis fünf Beschäftigte stellt das Land Berlin bis zu 9.000 Euro zur Verfügung, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Gleiches gilt fürUnternehmen bis zehn Beschäftigte, die bis zu 15.000 Euro erhalten. Bereits innerhalb einer Woche wurden in diesem Bereich Soforthilfen von mehr als einer Milliarde Euro ausgezahlt. Die Beantragung dieser Corona-Zuschüsse musste am Montagabend (6. April, 19 Uhr) vorläufig gestoppt werden. Warum, teilte die IBB nicht mit.



Kleine und mittlere Unternehmen, die bereits länger als drei Jahre bestehen, können über die Investitionsbank Berlin IBB eine Coronahilfe in Form eines Kredits mit einer Laufzeit von zwei Jahren beantragen. Mit dem Kredit sollen Unternehmen im Einzelhandel, in den "konsumorientierten Dienstleistungen", in der Gastronomie und im so genannten Beherbergungsgewerbe aktuelle Belastungen schultern.

Der Kreditrahmen reicht von 500.000 Euro bis zu 2,5 Millionen. Allerdings schloss die IBB die Beantragung bereits nach kurzer Zeit aufgrund des hohen Bedarfs, der die Kreditmöglichkeiten der IBB überstieg. Am Dienstag (7. April) will der Senat klären, wie es mit diesem Förderprogramm weitergeht. Auch um Möglichkeiten von Finanzhilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, berät am Dienstag der Senat. Bis Ende März gingen bei der IBB aus diesem Bereich mehr als 80.000 Anträge auf Rettungsbehilfe und Darlehen ein.