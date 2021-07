Viele junge Menschen in Berlin haben in der Corona-Zeit ihre Lehrstellen im Hotel- und Gastgewerbe verloren oder die Ausbildung unterbrechen müssen. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Senat ein Pilotprojekt geschaffen, bei dem Betroffene ihre Lehre in zwei Ausbildungshotels weiterführen oder neu beginnen können - und das seit dem Frühjahr trotz der Corona-Maßnahmen. Ausbildungen zu den Berufen Koch/Köchin, Hotelfachfrau/-fachmann, Restaurantfachfrau/-fachmann, Fachkraft im Gastgewerbe und Hauswirtschafter/-in sind möglich.

Bislang hält sich die Nachfrage aber in Grenzen: Es hätten sich nur 37 Bewerber und Bewerberinnen für die insgesamt 100 Plätze im Programm angemeldet, sagte Projektkoordinator Marcus Striek. Bewerbungen sind per E-Mail möglich [inab-jugend.de]. Die Beteiligten ziehen bisher ein positives Fazit. "Das Modellprojekt des Senats ist ein großer Glücksfall für uns und unsere Azubis", sagte Karen Friedel, Direktorin des Abacus-Hotels am Tierpark in Lichtenberg am Mittwoch.

Der praktische Teil der Ausbildungen findet entweder dort oder in den Albrechtshof Hotels statt. Durch das Modellprojekt sind die Betriebe finanziell vom Senat abgesichert - selbst wenn neue Corona-Maßnahmen das Gastgewerbe einschränken sollten.