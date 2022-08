Tocotronic gibt es seit bald 30 Jahren. Und immer noch entwickeln sie sich mit jedem Album weiter und spielen grandiose Liveshows. So auch am Samstag in der Berliner Columbiahalle, findet Hendrik Schröder.

Während Tocotronic schon mit ihrem Aufbau in der Columbiahalle versuchen, das Konzert noch intimer aussehen zu lassen, als es eine Halle für 3.000 Menschen eigentlich zulassen würde: Ihre Verstärker und sie selbst stehen nämlich so dicht beieinander, dass mehr als die Hälfte der Bühne ungenutzt bleibt. Das ist stark. Greifbar wirken sie so, aber auch wie eine Gang, die eben sich und dem Publikum sehr nah ist. Zu einem pompösen Vorspiel aus Streichern und Pauken kommen sie vor gleißend blauem Licht raus und recken die Arme.

Am Sonntag wird der Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg in Rio-Reiser-Platz umbenannt - nach dem verstorbenen Sänger von "Ton, Steine, Scherben". Um die Umbenennung gab es auch Streit. Rios Bruder Gert Möbius versteht das nicht. Er findet: Das passt gut.

Vor dem dritten Song fragt er, ob man nun gemeinsam einen agnostischen, antifaschistischen Sommerhit singen wolle. "Ich denke ja", beantwortet er die Frage einfach selbst. Also an Tocotronics politischer Haltung gibt es schon nach ein paar Minuten Konzert keine Zweifel. Unwahrscheinlich zwar, dass im Zuschauerraum Leute sind, die diese nicht so ungefähr teilen. Tocotronics Fans kommen ja traditionell aus eher links-intellektuellen Kreisen und so hat es auch an diesem Abend den Anschein. Aber mal Position zu zeigen, kann in diesen Zeiten ja auch nicht schaden.

"Als wir das folgende Lied 2018 geschrieben haben, hatten wir keine Ahnung, in was für einer Welt wir 2022 leben würden", beginnt Sänger Dirk von Lowtzow seine Ansage zum ersten Song "Nie wieder Krieg". Die Band würde sich mit allen Geflüchteten überall solidarisieren, sagt er weiter. Es klingt ein bisschen gestanzt, aber so ist es seine Art, die Halle klatscht zustimmend Beifall. Tocotronics Gitarren hängen an Regenbogengurten.

Dieses Kluge, Smarte, Reflektierte und dabei sind sie immer selbstironisch, nie abgehoben, immer witzig - und, bei allen politischen Texten, bei aller Melancholie in so vielen der Songs, sind sie Typen, die auch richtig Spaß am Abrocken haben. Als sie mit "digital ist besser" headbangend den ersten älteren Song spielen und die Lightshow die Bühne in ein fordernd buntes Farbengewitter taucht, geht die ausverkaufte Halle so richtig ab. Die Fans sind mit der Band mitgealtert, 20-Jährige sieht man kaum. Dafür Mittvierziger, die jede Zeile Finger reckend mitsingen, Mittdreißiger, die sich in die Menge schmeißen, bis die Brillen beschlagen.

Tocotronic gibt es seit bald 30 Jahren. Mehrmals hat die Band in dieser Zeit ihren Stil verändert und es dabei geschafft, was viele Bands nicht schaffen: Trotz neuer Ideen die alten Fans zu behalten. Und für all das, die Haltung, den Sound, die Ideen, muss man die Band einfach lieben.

Und wie sich alle freuen, ihre "Tocos" wiederzusehen. Sänger Dirk von Lotzwow, schlaksig, mit ergrauter Tolle, Basser Jan Müller mit seiner sympathischen teddybärhaften Freundlichkeit, Drummer Arne Zank, der in so einer ungewöhnlichen beiläufigen Körperhaltung spielt, dass man manchmal Sorge hat, er kippe gleich vorne rüber und Rick Mc Phail, der mit seinem eisgrauen Bart, der Hornbrille und der Gitarre fast am Hals hängend aussieht wie ein verrückter Professor.

Also was für Typen auch. Was für ein lässiger Gegenentwurf zum proto männlichem Bühnenmackertum. Und wie eingespielt sie dabei sind. Das punkige "die Welt kann mich nicht mehr verstehen" spielen sie, das hymnische "Let there be Rock", das treibende "Electric Guitar".

Tocotronic spielen sich echt durch alle Phasen und Stile ihrer Karriere. Ganz zum Schluss dann das legendäre "Freiburg" und noch mal Lightshowgewitter. Ein toller Abend. Auf dem Rückweg grölen am Columbiadamm ein paar Hosen Fans "an Tagen wie diesen" ...ach, wenn die wüßten, was es da draußen sonst noch gibt.