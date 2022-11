Auch in Babelsberger Filmstudios gedreht

Der Defa-Regisseur Roland Oehme ist tot. Der 87-Jährige sei am Dienstag nach kurzer Krankheit gestorben, teilte die Defa-Stiftung am Mittwoch mit. Oehme habe das Komödien-Genre der Defa geprägt wie kein zweiter Regisseur, hieß es in der Mitteilung.