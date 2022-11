Fotos über den Alltag in Kiew in den ersten Tagen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind noch bis Anfang Januar im Roten Rathaus in Berlin zu sehen. Am Dienstag haben die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko die Fotoausstellung eröffnet.

"Bilder sprechen lauter als Wörter", sagte Klitschko. "Ich habe gesehen, wie Frieden zerbrechlich ist, wie das Leben zerbrechlich ist." Daran erinnerten die Fotos. Sie zeigen zum Beispiel den Abtransport zerstörter Autos nach einem russischen Raketenangriff, einen Radfahrer vor einem zerbombten Haus, aber auch Jugendliche, die vor einer zerstörten Turnhalle Basketball spielen, sechs Jungs, die vor einem zerbombten Hochhaus auf einem Fußballplatz kicken oder einen Hornisten des Symphonieorchesters in Kiew, der jetzt Soldat ist und sein Instrument vor Bombentrümmern spielt.