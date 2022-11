Gemüse anbauen, Tiere füttern, fischen gehen - das war bisher das Leben des ukrainischen Rentners Mykola Ivanovich Smoljarenko. Dann kam der Krieg bis in seinen Garten. Natalija Yefimkina hat in ihrem Ukraine-Tagebuch Mykolas Geschichte aufgeschrieben.

Natalija Yefimkina: Meine Tagebuch-Einträge haben schon mit drei meiner Freunde zu schweren Zerwürfnissen geführt. Aber die Einträge handeln nun mal davon, wie es mir wirklich geht. Jetzt ist eine neue Irritation mit Menschen aus Russland dazugekommen. Ich habe auch Freunde hier, die Russen sind. Sie sind allesamt nette Menschen. Nur geht es in unseren Gesprächen selten um den Krieg. Man sitzt nicht zusammen und überlegt, was man machen könnte, um dieses Land aufzuwecken, die Menschen zu erreichen, welche Filme gedreht, welche Bücher oder Artikel geschrieben oder welche Demonstrationen noch zu organisieren wären. Die Leute posten, was für eine schöne Theatervorstellung sie gesehen haben oder wo sie im Urlaub waren. Es wird weiterhin zur Arbeit gegangen und danach in die Bar. Gerne mache ich Essen, helfe Kindern beim Ankommen in Berlin und besorge warme Klamotten. Aber ich kann jetzt nicht über Design reden, über schöne Filme oder nur darüber, dass man ja auch geflohen sei und gegen den Krieg ist. Es muss ein kollektives Gefühl der Verantwortung her - ein Bewusstsein, in dem klar ist, dass jeder einen Beitrag zur Veränderung leisten muss. Das ist jetzt die Hauptaufgabe für jeden Russen.

Ich bin mit meiner Frau zu zweit. Sie ist 73 Jahre alt. Unser Sohn lebt in Cherson und unsere Tochter in Polen. Ein Enkel fährt zur See, er arbeitet auf großen Containerschiffen und der andere lebt mit seiner Mutter in Polen. Er hat sehr starke Diabetes und arbeitet was am Computer.

Ach so, und Zucker und Kaffee kaufen wir natürlich ( lacht ), auch Tee. Alles was nicht auf unseren Beeten wächst, kaufen wir dazu. So leben wir.

Aus dem Dorf Dudtschany in der Region Cherson. Im Dorf leben wir folgendermaßen: Alle haben private Häuschen und einen eigenen Hof. Und jeder hat so 3.000 bis 4.000 Quadratmeter Land und Hühner, Enten, Gänse, Schweinchen, Ziegen und Kühe. Von den Einnahmen vom Hof leben wir. Wir sind Rentner und bekommen etwa 70 Dollar Rente.

Natalija Yefimkina lebt in Berlin. Sie ist in Kiew aufgewachsen. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zog die Familie zunächst nach Sibirien. In den 1990er Jahren emigrierte die Familie dann nach Deutschland.

Es liegt am Kachowkaer Stausee. Direkt am Wasser. Und wir fischen, vor allem fangen wir Karauschen und Grundeln, manchmal aber auch eine Brasse.

Bei uns sind alle Hunde an der Kette. Er hat seine eigene Hundehütte, sein Häuschen, da ist es warm, denn es ist aus Holz ( lacht ), das ist bei uns so.

Wie hat für Sie und ihre Frau der Krieg angefangen?

Am 24. Februar kam ein junger Mann zu mir, der mir das Holz hacken sollte. Der fragte mich, ob ich es schon gehört habe? Ich sagte ihm, Sergej, ich habe nichts gehört. Ach was, sagtе er, die ganze Nacht schon schlagen Geschosse in Kachovka ein. Aber die Stadt Kachovka liegt auf der anderen Seite des Stausees, 60 Kilometer Luftlinie von uns weg. Nein, Sergej, sagte ich, das habe ich nicht gehört. Aber was das heißt, hatte ich schon in dem Moment verstanden. So war das.

Es war sehr beunruhigend, als der Krieg immer näher zu uns kam. Ungefähr zehn Tage später fuhr russische Militärtechnik durch unser Dorf Richtung Kryvyi Rih. Denn wir befinden uns direkt an der Hauptstraße von Cherson nach Charkiw.

(Im Hintergrund sagt seine Frau etwas, unterbricht ihn kurz.)

Und dann kam sowas wie eine Polizeieinheit ins Dorf. Wie nennen die sich … FSB [der russische Inlandsgeheimdienst, Anm.d.Red.]. Sie waren vollständig bewaffnet und sind in unser Dorf auf gepanzerten Fahrzeugen rein. Sie fingen an, alle Straßen, alle Höfe zu kontrollieren: ob in unserem Dorf Soldaten sind oder Menschen, die bereits im Donbass gekämpft haben. Damit fing praktisch die Okkupation der Region Cherson an.