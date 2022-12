Crime, Wissen oder Nachrichten - Das sind die 22 besten Podcasts des Jahres 2022

Sa 31.12.22 | 08:14 Uhr | Von Tina von Löhneysen, Kilian Pfeffer und Aditya Sharma; zusammengestellt durch Cathrin Jacob

Bild: dpa

Krieg, Krisen - das Jahr 2022 hatte es in sich. Das spiegelt sich auch im Podcast-Angebot wieder. Neben dem Tagesgeschehen interessieren aber auch zum Beispiel Kriminalfälle und Pop-Kultur. Eine Best-of-Sammlung von T. von Löhneysen, K. Pfeffer und A. Sharma

1 - Podcasts, die berühren:

Mein Freund Floh "Mein Freund Floh" erzählt die Geschichte eines charismatischen, jungen Mannes, der mit seiner Band gerade vor dem Durchbruch steht - als er plötzlich verschwindet. Später wird klar, dass die Ursache eine lange unentdeckte psychische Erkrankung ist - mit tragischem Ausgang. "Mein Freund Floh" ist aber auch die Geschichte einer Freundschaft im von Umbrüchen geprägten Berlin Ende der 1980er Jahre. Die Musik dieser Zeit trägt die Hörer:innen durch die vier Folgen von Philip Meinhold, in denen einem immer wieder das Herz schwer wird - es aber auch Trost gibt.

Himmelsfahrtskommando: Mein Vater und das Olympia-Attentat Ein Podcast über das Olympia-Attentat von München - und über eine Vater-Tochter-Beziehung. Die Journalistin Patrizia Schlosser führt durch die Ereignisse von 1972, die eng mit der persönlichen Geschichte ihres Vaters verbunden ist. Als junger Polizist wird er unverschuldet Teil einer in jeglicher Hinsicht gescheiterten Rettungsaktion der Geiseln. Gleichzeitig skiziert sie das unglaubliche Versagen der Behörden und lässt die Hinterbliebenen der Opfer zu Wort kommen. Eine emotionale Reise in die Vergangenheit, deren Narben bis heute zu spüren sind. Berührend und informativ zugleich.

Bild: WDR/Marc Trompetter

2 - Podcasts, die nachdenklich stimmen:

Cui Bono 2: Wer hat Angst vorm Drachenlord? Nach "Cui Bono - WTF happened to Ken Jebsen", in dem Khesrau Behroz die Mechanismen von Verschwörungserzählungen erforscht, widmen sich er und sein Team diesmal der Brutalität von Hass im Netz. Sinnbild ist die Figur des Drachenlords - eines Youtubers, um den es zuerst virtuell Streit gibt, der aber später ins Reale übergeht. Er verkörpert die, die dem Druck des Mobs trotzen wollen und der Wucht des Hasses nicht standhalten können. Ein würdeloses Spiel, das auch viele "harmlose" Zaungäste hat. bleibt hier die Menschlichkeit? Anhören tut weh, ist aber nötig. Der Schuss von Porz – Ein Politiker drückt ab Dieser Podcast erzählt mehr als die Geschichte einer Auseinandersetzung am Gartentor, an dessen Ende ein Schuss fällt. Aber dort beginnt sie: die auditive Reise. Der Mann, der abdrückt, ist ein älterer Kommunalpolitiker mit CDU-Mandat und der, den die Kugel trifft ein junger Mann aus Porz mit Migrationshintergrund. Das Opfer überlebt, aber Fragen bleiben: Was sind die Hintergründe? War es ein rassistischer Anschlag im Affekt? Der Podcast geht tief rein in einen Stadtteil, der stellvertretend steht für viele Viertel und Gegenden in diesem Land. Obwohl der Titel einen Täter-Fokus hat, bekommen das Opfer und sein Umfeld eine Stimme. Hören macht Hoffnung auf Gerechtigkeit und gesellschaftliches Miteinander.

3- Hörspielpodcasts:

Der Ring des Nibelungen Die Nibelungensage ist älter als Richard Wagner und auch nachdem er sie vertonte, bot sie unzähligen Kreativen Raum für Interpretationen. Denn sie hat alles: Liebe, Hass, Familienzwist, Krieg, Naturszenerie, Märchen- bzw. Fantasy-Anteile. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass man hier und da Parallelen zu Tolkiens "Herr der Ringe" ausmacht. Der rbb-Podcast, eine Hörspiel-Melange der besonderen Art, bringt dem Hörer den Klassiker näher, taucht ab in eine Fantasy-Welt und erweckt in einem Cast die Figuren zum Leben. Ein Hörgenuss mit Bildungsauftrag, Anne Bonny. Die Piratin Anne Bonny hat es wirklich gegeben: Sie war eine Piratin, die Anfang des 18. Jahrhunderts in der Karibik lebte und sich um gesellschaftliche Konventionen nicht scherte - weder die für eine Frau vorgegebenen Lebensaufgaben noch die Auswahl von Sexualpartner:innen. Aber sie ist auch ein streitbares Vorbild, denn Anne Bonny hat brutal gemordet. Ihre Geschichte dient am Ende dennoch als Metapher für die Überwindung eben jener vor allem Frauen vorgegebenen Konventionen: ein feministisch gefärbtes Feuerwerk für alle, die auch einfach nur Piratengeschichten lieben und sich auditiv in andere Länder und in eine andere Zeit mitreißen lassen möchten.

Bild: radioeins

4 - Podcasts für Fans:

Diese eine Liebe - 40 Jahre Die Ärzte Mit Passion hat Marco Seiffert, Radioeins-Moderator und Ärzte-Fan, für diesen Podcast den Bandmanager umworben. "Diese eine Liebe" wurde aber auf Wunsch der Band kein reines Ärzte-Porträt, sondern ein Fan-Podcast, der Bela, Farin und Rod aus der Perspektive ihrer Anhängerschaft betrachtet - mit verliebten Augen und Ohren, versteht sich. Der Podcast begleitet die Drei durch ihre Heimatstadt Berlin, durch die sie anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens touren. Er nimmt uns mit auf Konzerte, in die Menge und schafft es nah ran an die Band. Denn: "Diese eine Liebe wird nie zu Ende geh'n!" Kalk & Welk – Die fabelhaften Boomer Boys Oli Welke (besonders bekannt als Moderator der "Heute Show") und Oli Kalkofe ("Kalkofes Mattscheibe" und "Extra 3") kennen sich zwar schon lang, sind aber noch relativ neu im Podcast-Business. Erst seit September 2022 reden die beiden wöchentlich über Altes (zum Beispiel die gemeinsamen Zeiten im "Frühstyxradio" bei Radio FFN), Aktuelles (Klimaproteste), Fernsehen (die jüngste Ausgabe von "Wetten, dass…?") oder ihre erstaunlichen Erfahrungen in den Medien. Natürlich wird auch gelästert - doch vor allem sind diese "Boomer Boys" sehr, sehr komisch.

Bild: SWR/Oliver Reuther

5 - Podcasts für True-Crime-Addicts:

Die Nachbarn Bei Recherchen sind Linn Schütze und Leonie Bartsch, hauptberufliche Podcasterinnen von "Mord auf Ex", auf den Fall von Andreas Darsow gestoßen. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe, weil er einen Immobilienmakler und dessen Ehefrau ermordet haben soll. Darsow beteuert bis heute seine Unschuld. Der Fall Darsow wirft in der Tat viele Fragen auf und es gibt weitere Ermittlungsstränge. Teil II um die Wiederaufnahme des Verfahrens nimmt die Hörer:innen mit auf eine Reise in verschiedene Milieus und führt durch den Justiz-Dschungel in Deutschland. Sprechen wir über Mord? Der SWR2 True Crime Podcast "Sprechen wir über Mord" - von manchen "SWÜM" abgekürzt - erklärt, was sich hinter juristischen Begriffen verbirgt und auf welchen Grundlagen ein Urteil gefällt wird. Wann und warum ist denn jemand schuldfähig, wie wirkt sich das auf ein Urteil aus? ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt, studierter Jurist, und Thomas Fischer, ehemaliger Bundesrichter, liefern das Wissen, aber auch gute Geschichten und True-Crime-Nervenkitzel.

6 - Entertainment-Podcasts

Die Drinnies Die Drinnies - Guilia Becker und Chris Sommer - stehen dazu, dass sie sich zuhause am wohlsten fühlen, uns verleihen in ihrem Podcast dem Lebensgefühl von introvertierten Menschen liebe- und humorvoll Ausdruck. Aber auch so, dass sich auch andere in die mit Pointen gespickten Episoden eingeladen fühlen, in der sie der Welt ein Stück näherrücken, ohne ihre Komfortzone verlassen müssen. Für Drinsider und Allies, die gern auch über sich selbst lachen.

Fest & Flauschig Olli Schulz und Jan Böhmermann sind die Grandmaster of Laber-Podcast seit mehr als zehn Jahren: erst als Radiosendung "Sanft und sorgfältig" von Radioeins, dann seit 2016 bei Spotify. Sie unterhalten sich zwei Mal wöchentlich und haben eine inzwischen riesige Hörerschaft. Das Spektrum ist breit: große gesellschaftliche Themen, kleine Neurosen, unglaubliche Albernheiten, schräge Ideen. Überwältigend ist der reiche Fundus an absurd-bescheuerten Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Inzwischen unterstützen die beiden mit ihrer großen Fangemeinde auch kleine Geschäfte, die dann plötzlich einen riesigen Erfolg haben. Authentisch, begeisternd, lustig.

Bild: rbb

7- Podcasts über Macht und Geld

Welt.Macht.China Im deutschsprachigen Podcast-Markt ist die politische Großmacht China in diesem Jahr in den Fokus gerückt. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten blickt hintergründig auf unterschiedliche Aspekte: auf Wirtschaftsfragen (wie abhängig ist Deutschland von China?), auf die Zensur im Land, auf den Personenkult um Staats- und Parteichef Xi Jinping oder auf die chinesische Esskultur. Zwei Staffeln liegen bisher vor, mit fundierten Einschätzungen und Analysen. Geld Macht Katar Was machen die Kataris am Wochenende? Nun, ein großer Spaß ist es für sie offenbar, mit ihren Autos in der Wüste die Sanddünen rauf und wieder runter zu fahren. Eine Szene, die im Gedächtnis bleibt. Und sie wird geschildert in dem Podcast "Geld Macht Katar". Hier geht es darum, warum dieses Land ist, wie es ist, und wie es so mächtig werden konnte. Die Reporter:innen beschäftigen sich mit den strategischen Investitionen des Landes im Westen und leuchten die dunkle Seite des Schlaraffenlandes aus. Auch dann noch gut zu hören, wenn die Fußball-WM längst vorbei ist.

8 - Podcasts für die Jugend

RAUS – Ab durch Europa "RAUS" begleitet vier Protagonist:innen zwischen 18 und 21 Jahren auf ihrer Interrail-Reise, deren Stationen sie erst kurz vorher erfahren. Diese Reise ist die erste, die sie seit der Pandemie unternehmen. Sie führt sie endlich raus in die Welt und gibt ihnen ein Stück Abenteuer, das ihnen in den letzten Jahren verwehrt blieb. Und das ganze ohne Handy. Es gibt Challenges, Drama, Freude und viele Überraschungen. Man fiebert mit, weint und lacht und am Ende hat man ein bisschen das Gefühl, ihnen - oder einem selbst - sei ein Teil ihrer Jugend zurückgegeben. FOMO – Was habe ich heute verpasst? Angst etwas zu verpassen? Fear of missing out? FOMO bringt die Hörer:innen werktäglich in 5 bis 10 Minuten auf den neuesten Stand, was gerade trendet oder diskutiert wird. Mit einer Ansprechhaltung an ein etwas jüngeres Publikum, Post-Millenials. Wer Augen und Ohren offenhalten möchte und an popkulturellen Themen im besonders dieser Generation interessiert ist, kann hier einiges lernen.

Bild: Sportschau

9 - Podcasts nicht nur für Sportfans:

Jan Ullrich - Held auf Zeit 1997 gewinnt Radrennfahrer Jan Ullrich die Tour de France - und Deutschland liegt ihm zu Füßen. Endlich wieder ein Star! Doch Ullrich kann den Triumph nicht wiederholen, langsam beginnt der Abstieg. In diesem sehr gut und feinfühlig erzählten Podcast geht Moritz Cassalett vom NDR, unterstützt von Radsportexperten, der Frage nach, woran Jan Ullrich gescheitert ist. Dabei werden auch die Anfänge ausgeleuchtet - mit intensiven Szenen und viel Material aus dem ARD-Archiv. Geheimsache Doping Doping im Sport - alles bekannt und verdirbt nur die Laune? Hajo Seppelt und Kerstin Hermes gelingt es, das Thema anders aufzuziehen: In acht - zum Teil über 60 Minuten hinausgehenden - Episoden werden spannende Fälle zu echten True-Crime-Stories verdichtet, auch mit Hilfe eines tollen Sounddesigns. Exzellent erzählte Investigativrecherchen von Erfolg, Macht und Verbrechen.

Bild: Unsplash

10 - Podcasts, die bilden

Wissen Weekly Wissen auditiv zu vermitteln ist gar nicht so leicht: Man muss genau hinhören, Abschweifen wird bestraft. In "Wissen Weekly" wird nicht doziert, sondern Lisa-Sophie Scheurell - selbst keine Wissenschaftlerin - fungiert als "Frage-Rohr". Frei nach dem Motto: "Was ich mich immer schonmal gefragt habe..." Sie findet Antworten und präsentiert sie auf unterhaltsame Weise. Verspricht Futter für Debatten auf Partys, bei Familienfeiern oder am eigenen Küchentisch. SWR2 Wissen SWR2 Wissen macht wirklich klüger. In einer knappen halben Stunde erfährt man etwas über ein Thema, von dem man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass es einen interessieren könnte. Macht Schach schlau? Welche Schönheitsideale haben jüngere Menschen? Warum ist es so schwer, Obdachlosen zu helfen? Das Themenspektrum reicht von Wissenschaft und Gesundheit über Ökologie und Politik bis hin zu Literatur und Geschichte. Sorgfältig recherchiert, verständlich und kurzweilig aufbereitet. Jeden Tag mit einer neuen Folge.

Bild: Max Guther/Max Kuwertz

11 - Podcasts über Krieg/e

Legion: Hacking Anonymous Die Geschichte des Hackerkollektivs “Anonymous” ist eine mysteriöse, schwer zu durchblickende Organisation, mit Utopien von Freiheit und Gerechtigkeit. Der Podcast "Legion" öffnet eine Tür in diese Welt, indem er die Spur einiger Hacker:innen nachzeichnet, die den Cyberkrieg gegen Russland nach ihrer Invasion der Ukraine erklärt haben. Ohne den Anspruch zu entmystifizieren oder zu beurteilen, zeichnet der Podcast ein differenziertes Bild und hinterfragt: Was sind die Grenzen legitimen Protests? Alles ist anders – Krieg in Europa / Leben mit dem Krieg Mit dem 24. Februar 2022 ist Krieg nach Europa gekommen, macht Angst und wirft viele Fragen auf: Wie wahrscheinlich ist ein Atomkrieg? Was kann Diplomatie im Krieg? Welche Macht haben Oligarchen? Mit diesen Fragen startete "Alles ist anders", lieferte Antworten, beleuchtete Hintergründe und half zu verstehen. Nun ist fast traurige Normalität eingetreten und in Staffel 2 geht es darum, wie die Menschen vor Ort mit diesem Krieg leben. Es entstehen auditive Porträts von ihren Leben, die sich durch den Krieg massiv geändert haben. Die Hosts haben ukrainische oder russische Wurzeln, sind nah dran und helfen, hinzuschauen und zu verstehen.