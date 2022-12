Tobias Ginsburg schleuste sich bei Reichsbürgern ein, bei Alternativen Rechten in den USA und bei Nazi-Rappern. Die Undercover-Erfahrungen hat er in seinem Buch "Die letzten Männer des Westens" zusammengefasst. Von Hendrik Schröder

Tobias Ginsburg macht keine ganz normalen Lesungen. Auch an diesem Abend im SO36 in Berlin-Kreuzberg nicht. Er kommt wie ein Stand-up-Comedian auf die Bühne: Atemlos erzählt er, was er heute vorhat und ist sehr lustig dabei. Die Leute lachen. Aber, sagt Tobias Ginsburg, "euch wird das Lachen noch vergehen, denn ich werde heute Abend von Leuten reden, die Begriffe wie Kulturmarxismus völlig normal finden, um zu beschreiben, was sie von Gendersternchen und Co halten. Ich werde von Neonazis, Frauenhassern und Neuen Rechten erzählen."

Bei all denen hatte er sich im Laufe von dreizehn Jahren schon eingeschleust. In seiner grünen Jogginghose, mit schwarzem Käppi, Oberlippenbart und Goldkettchen weiß man erst mal gar nicht, wo man ihn einsortieren soll. Und das ist vielleicht sein größtes Kapital. Mittelgroß, mittelbreit, mittelalt: Man kann sich gut vorstellen, wie er sich unscheinbar gibt, wenn er seine Undercover-Recherchen macht. Sein Verstand aber blitzt listig aus seinen Augen, wenn er erzählt - oder viel mehr performt.