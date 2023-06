The Who in der Berliner Waldbühne

Sieben Jahre lang mussten die deutschen Fans der legendären Rockband The Who auf die Rückkehr ihrer Helden warten, am Dienstagabend war es dann soweit. Jens Lehmann war beim einzigen Deutschlandkonzert der "The Who Hits Back!"-Tour dabei.

Wie hieß die Zeile aus "My Generation" doch gleich? "Hope I die before I get old" … Tja, zu spät. The Who feiern nächstes Jahr ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum. Lead-Sänger Roger Daltrey ist 79. Pete Townshend 78. Ihre alten Bandkollegen haben sie lange überlebt. Und wer glaubte, ihre "Long Goodbye"-Tour vor mehr als zehn Jahren sei wirklich schon der Abschied gewesen, der hat nicht mit der Zähigkeit dieser alten Herren gerechnet.

Dass Alter nicht vor jugendlichem Elan und Großartigkeit schützt, hat Peter Gabriel erst vor wenigen Wochen mit einem fantastischen Konzert in der ausverkauften Waldbühne bewiesen. Jetzt folgt ihm mit The Who eine der einflussreichsten und zugleich dienstältesten Bands des Planeten nach. Und schon wieder wimmelt es in der Murellenschlucht von rüstigen Rockern.

14.000 sollen es an diesem Abend sein. Da gähnen schon einige leere Blöcke gen Berliner Himmel, ein Schelm wer da an die Kartenpreise von teilweise mehr als 200 Euro denkt. Ich frag‘ mich ja immer, ob dadurch auch eine gewisse Vergnügungspflicht herrscht? "Bei dem Preis wär’s jetzt schon doof, wenn’s mir nicht gefällt…"

Vielleicht wird auch deshalb die ziemlich maue Vorband "The Wake Wood" abgefeiert, die doch mit ihrem Bluesrock eher so wirken, als hätten sie den Support im Preisausschreiben gewonnen. Man möchte ihnen "Who are you!?" entgegenrufen…

Punkt halb 8 ist es dann soweit: Erst strömen die Musikerinnen und Musiker vom Filmorchester Babelsberg auf die karge Bühne, und hinterdrein schlendert The Who. Leibhaftig.