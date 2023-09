Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will bis Ende des Jahres die künftige Leitung für die Internationalen Filmfestspiele Berlin finden. "Wir sind auf gutem Weg mit dem Verfahren, damit wir noch in diesem Jahr eine neue Persönlichkeit präsentieren können, eine gute Berlinale 2024 hinbekommen und uns kraftvoll auf den Weg machen, dass die Berlinale auch in Zukunft ein Festival mit Glanz und internationaler Bedeutung ist", sagte sie in Berlin, wie die DPA am Montag berichtete.

Roth hatte angekündigt, die Berlinale solle künftig nur noch von einer Person geleitet werden als Nachfolge für das bisherige Führungsduo aus Carlo Chatrian (51) und Mariette Rissenbeek (66). Chatrian zog daraufhin Konsequenzen und kündigte an, das Festival nach der Ausgabe 2024 zu verlassen. Rissenbeek hatte bereits zuvor ihr Ausscheiden angekündigt.