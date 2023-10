Sie gelten als sagenumwobene Liveband und verwandeln angeblich jeden Laden in wenigen Minuten in ein Tollhaus. Ob Kakkmaddafakka dieses Versprechen auch knapp 20 Jahre nach Gründung noch einlösen können? Von Hendrik Schröder

Dann kommen die Musiker der norwegischen Indie-Band Kakkmaddafakka wie Sportler einer nach dem anderen auf die Bühne gerannt und gesprungen und recken und ballen die Fäuste ins Publikum, als würden sie eine etwas träge Menge für die letzten Minuten der Nachspielzeit noch mal anfeuern wollen, dabei lässt sich das Berliner Publikum doch gar nicht lange bitten und ist schon on fire, bevor überhaupt ein Ton gesungen wurde. Mit geschätzt 1.000 Leuten ist das Astra zwar weit entfernt von ausverkauft. Aber dafür, dass die Band vor nicht mal einem Jahr schon mal in Berlin war, ist das ordentlich voll.

Ein paar Hüpfer links, ein paar Hüpfer rechts - und das im Takt und mehr oder weniger unisono: Kakkmaddafakka haben Tanzschritte einstudiert und die sehen so wunderbar bescheuert aus, dass das Publikum echt lachen und juchzen muss. Clowns sind die Typen da vorne, in ihren Muskelshirts und mit verkehrt herum aufgesetzten Baseballcaps und Pornobalkenoberlippenbärten, und immer wieder diesen Gesten, wie sie am Ende eines Songs die Gitarren triumphierend gen Menge recken, als wären sie gerade Weltmeister geworden. Dann laufen sie wie im Ententanz aneinander vorbei und klatschen sich ab. Was für Vögel.

Und wenn Sänger Axel Vindenes sprech-jazzt wie ein norwegischer Udo Lindenberg, dass ihnen das leid tue, dass sie sich so oft verspielen würden und dass es daran liegt, dass so viele hübsche Frauen in der ersten Reihe stehen und dass sie dafür aber auch sehr dankbar sein würden ... und überhaupt Berlin, feel the vibe, und heute sei ein guter Tag gewesen, aber manchmal werden die Abende noch besser als die Tage und so weiter und so weiter ... dann ist es auch gut, wenn die Musik dann zügig weiter geht.

Bei alldem sehen Kakkmaddafakka übrigens fantastisch aus, ganz genau, wie man sich so kerngesunde, strahlende Norweger eben vorstellt. Und dann ziehen sie teilweise die Shirts aus und haben kein Gramm Fett am Leib. Also Playboys sind sie schon irgendwie auch, aber sie machen sich halt zum Seppel dabei und dann geht das. So vibe-mäßig, ne?