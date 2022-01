Der Dokumentarfilmpreis der Berlinale ist mit einem Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro dotiert, das vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gestiftet wird. Das Preisgeld teilen sich Regisseur und Produzent des Preisträgerfilms. Die Auszeichnung wird im Rahmen der offiziellen Preisverleihung im Berlinale Palast am 16. Februar verliehen.

Sektion Berlinale Special

"Eine deutsche Partei" (A German Party)

Deutschland

von Simon Brückner

Weltpremiere / dokumentarische Form

Sektion Encounters

"À vendredi, Robinson" (See You Friday, Robinson)

Frankreich / Schweiz / Iran / Libanon

von Mitra Farahani

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Journal d'Amérique" (American Journal)

Frankreich

von Arnaud des Pallières

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Mutzenbacher" (Mutzenbacher)

Österreich

von Ruth Beckermann

Weltpremiere / dokumentarische Form

Sektion Panorama

"Dreaming Walls" (Dreaming Walls)

Belgien / Frankreich / USA / Niederlande / Schweden

von Amélie van Elmbt, Maya Duverdier

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Myanmar Diaries" (Myanmar Diaries)

Niederlande / Myanmar / Norwegen

von The Myanmar Film Collective

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Nelly & Nadine" (Nelly & Nadine)

Schweden / Belgien / Norwegen

von Magnus Gertten

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Nel mio nome" (Into My Name)

Italien

von Nicolò Bassetti

Weltpremiere / dokumentarische Form

"No U-Turn" (No U-Turn)

Nigeria / Südafrika / Frankreich / Deutschland

von Ike Nnaebue

Weltpremiere / dokumentarische Form

Sektion Forum

"Für die Vielen – Die Arbeiterkammer Wien" (For the Many – The Vienna Chamber of Labour)

Österreich

von Constantin Wulff

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Geographies of Solitude"

Kanada

von Jacquelyn Mills

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Mis dos voces" (My Two Voices)

Kanada

von Lina Rodriguez

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Scala" (Scala)

Thailand

von Ananta Thitanat

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Terra que marca" (Striking Land)

Portugal

von Raul Domingues

Weltpremiere / dokumentarische Form

"The United States of America" (The United States of America)

USA

von James Benning

Weltpremiere / dokumentarische Form

Sektion Generation Kplus

"Terykony" (Boney Piles)

Ukraine

von Taras Tomenko

Weltpremiere / dokumentarische Form

Sektion Generation 14plus

"Alis" (Alis)

Kolumbien / Chile / Rumänien

von Clare Weiskopf, Nicolas van Hemelryck

Weltpremiere / dokumentarische Form

"Kind Hearts" (Kind Hearts)

Belgien

von Olivia Rochette, Gerard-Jan Claes

Weltpremiere / dokumentarische Form