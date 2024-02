Preisgala am Samstagabend - Berlinale verleiht den Goldenen und die Silbernen Bären

Das Film-Festival ist auf der Zielgeraden: Bei der glanzvollen Preisgala am Potsdamer Platz gibt die Berlinale ihre Gewinnerfilme bekannt. Auch zwei deutsche Regisseure konkurrieren beim Bärenrennen. rbb|24 zeigt die Preisgala ab 18:30 Uhr im Livestream

Die 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin gehen am Wochenende in Berlin zu Ende. Bei einer Preisgala am Samstagabend werden die Silbernen und Goldenen Bären im Theater am Potsdamer Platz verliehen.

Insgesamt 20 Produktionen aus 30 beteiligten Ländern hat der diesjährige Berlinale-Wettbewerb im Programm. Im Rennen um die begehrten Auszeichnungen sind auch zwei deutsche Regisseure, Andreas Dresen und Matthias Glasner. Andreas Dresens "In Liebe, Eure Hilde" mit Liv Lisa Fries als Hilde Coppi hat den mutigen Widerstand gegen den Nationalsozialismus zum Thema. Matthias Glasner geht mit dem Drama "Sterben" in den Wettbewerb. In Glasners Drama spielt unter anderen Corinna Harfouch an der Seite von Lars Eidinger. Ebenfalls im Wettbewerb ist "Architecton" von Victor Kossakovsky, eine deutsch-französische Koproduktion. Die Dokumentation geht anhand eines internationalen Architekturwettbewerbs den Visionen von Architekten nach.

Mit insgesamt drei Produktionen ist in diesem Jahr der afrikanische Kontinent stark vertreten. Eröffnet wurde die Berlinale von dem irisch-belgischen Drama "Small Things Like These" mit Cillian Murphy und Emily Watson. Die Geschichte um einen traumatisierten Mann konkurriert ebenfalls um die Hauptpreise.



Für Proteste hatte das Reiseverbot gegen die iranischen Regisseur:innen Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha gesorgt. Ihr aktueller Wettbewerbsbeitrag "A Favourite Cake" erzählt die Geschichte einer Frau in Teheran, die ihren Wünschen entgegen den Erwartungen der Gesellschaft nachgehen möchte. Der Film wird von der Presse als ein Favorit für den Goldenen Bären gehandelt.

Jury entscheidet unter Vorsitz von Lupita Nyong'o

Über die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären entscheidet die Internationale Jury. Präsidentin ist die kenianisch-mexikanische Schauspielerin und Regisseurin Lupita Nyong'o, die 2014 für ihre Nebenrolle in "12 Years a Slave" einen Oscar bekam. Zur Jury gehören außerdem der deutsche Regisseur Christian Petzold, der US-Schauspieler Brady Corbet, die chinesische Regisseurin Ann Hui, der spanische Filmemacher Albert Serra, die italienische Schauspielerin Jasmine Trinca und die ukrainische Schriftstellerin Oksana Zabuzhko.

Den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhielt bereits am Dienstag der US-Regisseur und Produzent Martin Scorsese ("Killers oft the Flower Moon"). Der 91-jährige deutsche Regisseur Edgar Reitz, bekannt vor allem durch die "Heimat"-Trilogie, wurde mit der Berlinale Kamera für besondere Verdienste um das Filmschaffen ausgezeichnet.

Politisches Bekenntnis bei der Eröffnung

Die diesjährige Berlinale festigte ihren Ruf als politisches Festival. Mariette Rissenbeek und der Künstlerische Leiter Carlo Chatrian riefen bei der Eröffnungsgala am 15. Februar zu einer Berlinale "im Geiste der Solidarität" auf. Rissenbeek sprach allen Opfern humanitärer Krisen das "tiefe Mitgefühl" aus. Zugleich wandte sich die Festivalleitung ausdrücklich gegen Diskriminierung und jede Form von Rassismus. "Hass steht nicht auf unserer Gästeliste", erklärte Rissenbeek. Bereits auf dem roten Teppich vor der Gala hatten rund 50 Filmschaffende auf dem roten Teppich "Es lebe die Demokratie" skandiert. Dazu hielten sie Handylichter in die Luft. Organisiert war die Aktion vom Filmfestival selbst. Hintergrund war eine Debatte um die Ein- und Ausladung mehrerer AfD-Politiker:innen zur Eröffnungsgala

Insgesamt zeigt die diesjährige Berlinale bis zum 25. Februar in verschiedenen Programmsektionen mehr als 230 Filme aus insgesamt 80 Ländern. Es ist nach fünf Jahren das letzte Filmfest des Leitungsduos Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Im April übernimmt die US-Amerikanerin und frühere Chefin des London Film Festivals, Tricia Tuttle, die Intendanz der Berlinale.

