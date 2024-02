Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) hat nach den Vorfällen bei der Berlinale-Preisverleihung erneut die Einführung einer Antisemitismusklausel für die Kulturförderung ins Gespräch gebracht. In den ARD-Tagesthemen sagte Chialo am Montagabend, er arbeite senatsübergreifend an einer rechtlichen Regelung, "damit diejenigen kein Geld mehr vom Staat bekommen, die antisemitisch sind, aber auch sonst sich diskriminierend verhalten".

"Wir haben in der Kulturszene - insbesondere bei solchen Ereignissen - ein Publikum, was vielleicht nicht ganz so divers ist, wie man es selbst gerne sähe, wo nicht alle unterschiedlichen Perspektiven zu einem Thema repräsentiert sind sondern sich Gleichgesinnte treffen, das führt dazu, dass diese Dinge unwidersprochen bleiben", sagte Chialo dazu. Er habe es als "belastende Situation" empfunden.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sieht durch die Ereignisse auch eine Gefahr für die Institution Berlinale. Diese habe "schweren Schaden genommen", sagte Buschmann am Dienstag der Funke Mediengruppe.

Er äußerte sich auch zu möglichen Konsequenzen, blieb dabei aber vage: Buschmann sagte, das Strafrecht sei gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden. Parolen wie "Free Palestine - from the river to the sea" könnten etwa bereits als Billigung der Tötungsdelikte verstanden werden, die die Hamas am 7. Oktober in Israel beging. "Eine Belohnung und Billigung von Straftaten ist strafbar", so Buschmann. Angesprochen auf den konkreten Berlinale-Vorfall sagte er allerdings, die strafrechtliche Beurteilung der Aussagen sei Sache der zuständigen (Berliner) Behörden und Gerichte.

Am Montag hatten bereits Kulturstaatssenatorin Claudia Roth (Grüne) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angekündigt, die Vorfälle miteinander und mit der neuen Berlinale-Leitung aufarbeiten zu wollen.