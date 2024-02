Nach der Preisverleihung der diesjährigen Berlinale gibt es Diskussionen um unwidersprochene Äußerungen zum Krieg in Gaza und der israelischen Staatspolitik. Auch Kulturstaatsministerin Roth steht in der Kritik - am Montag reagierte sie nun.

Bei der Preisverleihung am Samstag war auch der Krieg in Nahost Thema, Israel wurde "Genozid" und "Apartheid" vorgeworfen. Der Umgang mit den Vorwürfen bei der Berlinale-Preisgala stößt in der Politik auf deutliche Kritik.

Abarahams Dokumentarfilm "No other Land", den er gemeinsam mit palästinensischen Filmemachern produzierte, beschäftigt sich mit der Vertreibung von Palästinensern aus Dörfern im Westjordanland und wurde bei der Verleihung mit dem Panorama-Publikumspreis ausgezeichnet, der von Radioeins in Zusammenarbeit mit der Berlinale verliehen wird. Auch bei der Filmpremiere hatten sich die Filmemacher bereits ähnlich geäußert, im Kinosaal waren Parolen wie "Free Palestine" zu hören gewesen.

Während der Berlinale-Preisverleihung war der israelische Staat von mehreren Kulturschaffenden heftig kritisiert worden, unter anderem warf der US-Amerikanische Regisseur Ben Russel Israel vor, einen Völkermord in Gaza zu begehen. Der israelische Journalist Yuval Abraham sprach von einer Apartheid im Westjordanland und forderte Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern.

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, hatte Kulturstaatsministerin Roth am Montagmorgen im Interview mit Radioeins eine zögerliche Haltung vorgeworfen. Es brauche endlich eine Strategie, die "antisemitismuskritische Stimmen" stärke und solche Vorkommnisse "nicht einfach laufen lässt", so Beck.

In der Folge kritisierten vor allem Politikerinnen und Politiker die Fesitvalleitung und auch Claudia Roth. Der israelische Botschafter Ron Prosor beispielsweise schrieb am Sonntagabend auf X: "Auf der Berlinale wurden antisemitische und israelfeindliche Äußerungen mit tosendem Applaus bedacht." Die "deutsche Kulturszene" habe "einmal mehr" Einseitigkeit gezeigt, in dem Künstlern der rote Teppich ausgerollt worden sei, die sich für die Deligitimierung des Staates Israel einsetzten. Antisemitische und antiisraelische Rhetorik sei "unter dem Deckmantel der Rede- und Kunstfreiheit" zelebriert worden.

Film | "No Other Land"

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sowie mehrere Politikerinnen und Politiker aus seiner schwarz-roten Regierung hatten bereits am Sonntagabend eine Reaktion der Festivalleitung gefordert. "Berlin hat eine klare Haltung, wenn es um die Verteidigung der Freiheit geht. Das bedeutet auch, dass Berlin fest an der Seite Israels steht", hatte Wegner dem rbb mitgeteilt.

Am Montag reagierte Claudia Roth und kündigte die Aufarbeitung gemeinsam mit Wegner an. Es gehe auch darum, zu klären, wie künftig sichergestellt werden könne, dass die Berlinale ein Ort ist, der frei von Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und jeglicher Form von Menschenfeindlichkeit sei, so Roth. Es sei nicht akzeptabel, dass an einem solchen Abend weder der "bestialische Terrorangriff der Hamas", noch die immer noch mehr als 130 Geiseln der Hamas und auch nicht die menschenverachtende Strategie der Hamas in Gaza benannt werde. Nur die Festivalchefin Mariette Rissenbeek habe dies klar getan, "das reicht aber nicht", so Roth.

Sie kündigte an, mit der künftigen Intendantin der Berlinale Tricia Tuttle sprechen zu wollen. "Wir werden gemeinsam die nötigen Schlüsse aus der Aufarbeitung dieser Berlinale ziehen", so Roth. An der künstlerischen Freiheit und Unabhängigkeit wolle sie aber nicht rütteln. Diese gehe aber auch mit einer großen Verantwortung einher.