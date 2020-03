E-Books, Film- und Musikstreamings, Datenbanken und E-Learning-Angebote der öffentlichen Bibliotheken Berlins können ab sofort drei Monate lang kostenlos genutzt werden. Das gab der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) am Dienstag bekannt.

Ein Ausweis, der zum Ausleihen der digitalen Angebote berechtigt, kann auf der Internetseite des Verbunds [voebb.de] gebucht werden. Wer schon einen Bibliotheksausweis besitzen, der aber demnächst abläuft, kann den Ausweis für drei Monate kostenfrei verlängern.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) betonte, wie wichtig ein solches Angebot in diesen Zeiten sei. "Gerade jetzt benötigen die Menschen in Berlin die Unterstützung ihrer Bibliotheken, ob zur Bildung oder für Unterhaltungsangebote. Der VÖBB bietet eine der wichtigen Plattformen für digitale Angebote in Berlin. Der kostenfreie Ausweis ist das richtige Signal: Unsere Bibliotheken sind für alle da, auch jetzt."