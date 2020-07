Ein tödlicher Unfall mit einem Elektroauto in Brandenburg hat Probleme beim Löschen brennender E-Autos deutlich gemacht. Der Gemeindewehrführer von Groß Kreutz (Havel), Kristian Titsch, sagte dem rbb am Mittwoch: "E-Autos sind relativ schwierig zu löschen, diese Erfahrungen haben wir nicht."

Am Dienstag war eine 19-jährige Frau bei Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) mit einem E-Audi in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und darin verbrannt. Das sei der erste Fall eines abgebrannten E-Autos in Potsdam-Mittelmark gewesen, sagte Titsch. Zum Vergleich: Statistisch gesehen brennen in Deutschland täglich 110 Autos mit herkömmlichem Antrieb ab.