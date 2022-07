Waldbrand in Gransee/Schönermark führt zu starker Rauchentwicklung

In Schönermark im Landkreis Oberhavel stehen rund 50 Hektar Wald und Felder in Flammen. Das sagte ein Sprecher der Leitstelle Nordost am Montag Antenne Brandenburg.

Eine Rauchsäule zieht in Richtung Innenstadt von Gransee. Anwohner sind aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen und Lüftungen ausgeschaltet zu halten. Laut dem Sprecher der Leitstelle sind Feuerwehren aus dem nördlichen Landkreis Oberhavel alarmiert, auch Kräfte aus Ostprignitz-Ruppin sind auf dem Weg.



Unter anderem sollen auch spezielle Fahrzeuge zur Bekämpfung von Waldbränden zum Einsatz kommen. Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle, so der Sprecher.