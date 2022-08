damarco ffo Mittwoch, 10.08.2022 | 12:26 Uhr

Super, dann braucht man die Kunden auch nicht mehr zu entschädigen, da man Verbindungen mit hohen Risiko gar nicht mehr anzeigt und gebucht werden. Wenn man die Zeit dann manuell verkürzt, heißt es das man die Verbindung ohnehin nicht erreicht hätte. So kann man sich um die Entschädigung erfolgreich drücken, zu mehr ist dieses ganze Verfahren auch nicht gedacht.



Das sich die Fahrzeit deutlich erhöht und das der nachfolgende Zug auch schon Verspätung mit sich bringen kann hat man glatt unterschlagen.



Über was soll das Personal informieren, wenn die Daten in den elektronischen System sowie so nicht korrekt sind ? Wie so oft weiß das Personal dann auch nicht mehr wie der Kunde. Anstatt an der eigentlichen Krankheit zu arbeiten, bearbeitet man die Symptome. Mehr als lachen kann man darüber nicht mehr, weil sich dem Umstand mit einem FDP Verkehrsminister sowie so nichts ändert.