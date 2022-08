Gedränge in vielen Bahnen und Bussen, volle Bahnsteige: Was Fahrgäste in den vergangenen beiden Monaten bei Fahrten mit dem ÖPNV erlebten, gießt nun der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in Zahlen: Das Neun-Euro-Ticket wurde im Juni und Juli in beiden Bundesländern stark nachgefragt, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.

Bislang seien zusammen rund fünf Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, sagte der Sprecher auf Anfrage. Hierbei zeigt sich ein starkes Gefälle zwischen der Hauptstadt mit ihrem dichten Verkehrsnetz und Brandenburg, wo das Angebot abseits der größeren Städte eher dünn ausfällt: Vier Millionen Tickets wurden in Berlin verkauft, eine in Brandenburg.