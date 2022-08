Hoch Oscar sorgt in den nächsten Tagen weiterhin für sommerliches Sonnenwetter und Temperaturen von über 30 Grad. "Ab Mittwoch wird es sogar jeden Tag noch etwa ein Grad wärmer", sagte der ARD-Wetterexperte Stefan Laps rbb|24 am Dienstag auf Nachfrage.

In Berlin und Brandenburg wird der Donnerstag der heißeste Tag der Woche. Bis zu 38 Grad werden erwartet. Abkühlung kommt in der Nacht - aber nur zögerlich, so dass es in einigen Regionen Brandenburgs auch am Freitag noch heiß bleibt.

Es bleibe trocken und gebe viel Sonnenschein, hieß es. Die nächste Hitzewelle stehe der Region also bevor, so der Meteorologe. Es würden aber nicht mehr als etwa 33 Grad erreicht – und nicht wie zuletzt 34 oder 35 Grad. Im Hinblick auf die Schulferien sagte Laps, dass das Wetter "Badewetter vom Feinsten" sei. Erst in der vergangenen Woche war es in der Region zu einer Hitzewelle gekommen.

Ein Ende der hohen Temperaturen mit viel Sonnenschein sei derzeit nicht abzusehen. Das stresse neben alten und kranken Menschen auch weiterhin die Natur. "Die Waldbrandgefahr bleibt hoch und wird noch ansteigen", so Laps. Einziger Vorteil: in den Nächten kühle es wieder gut ab. In der Nacht vom Sonntag, da sollen tagsüber 33 Grad erreicht werden, werde es auf erträgliche 19 bis 15 Grad heruntergehen.