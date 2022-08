Hitzewarnung gilt bis Donnerstagabend - Temperaturen steigen deutlich über 30-Grad-Marke

Mi 03.08.22 | 10:34 Uhr

In Berlin und Brandenburg werden Mitte der Woche wieder Temperaturen deutlich über 30 Grad erwartet. Am Donnerstag soll es noch ein ganzes Stück heißer warten. Bis Donnerstagabend gilt eine Hitzewarnung.



Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich zur Wochenmitte auf heiße Temperaturen einstellen. "Rekordwerte erwarten wir nicht", sagte ARD-Meteorologe Alexander Fromm rbb|24 am Mittwochmorgen auf Nachfrage. "Am Mittwoch und Donnerstag wird die 30-Grad-Marke aber deutlich überschritten." Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine amtliche Warnung vor Hitze in Berlin und Brandenburg daher ausgeweitet. Sie gilt nun von Mittwoch 11 Uhr bis Donnerstag 19 Uhr, wie der DWD auf seiner Internetseite [dwd.de] mitteilte.

Gebietsweise 38 Grad am Donnerstag

Für Mittwoch sind laut Fromm Temperaturen bis 34 Grad vorhergesagt. Gebietsweise könnten die Thermometer auch auf 35 Grad klettern. "Der Höhepunkt der Hitzewelle ist am Donnerstag zu erwarten – es kann örtlich 37 bis 38 Grad geben", fügte Wetterexperte hinzu. Am heißesten werde es den Prognosen zufolge im Großraum Berlin sowie in Elbe-Elster und der Lausitz im Süden Brandenburgs. Auch in den kommenden beiden Nächten kühlt es nicht ab. Es sei in der Region gebietsweise mit tropischen Nächten mit Temperaturen nicht unter 20 Grad zu rechnen, so Fromm – vor allem im Berliner Stadtgebiet.

Kaltfront bringt am Freitag Abkühlung

Auch der Freitag startet in Berlin und Brandenburg vielerorts heiß und sonnig. Erneut seien bis zu 30 Grad angekündigt. "Eine Kaltfront bringt dann aber Abkühlung", erklärte der Wetterexperte. Sie ziehe im Laufe des Tages aus der Prignitz kommend südostwärts. "Die Front bringt Schauer und Gewitter – örtlich können die kräftig ausfallen. Dort sinken dann auch die Temperaturen", so Fromm.

Mit der Hitze steigt in Brandenburg auch wieder die Waldbrandgefahr. Wie das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz am Mittwoch auf seiner Internetseite [mluk.brandenburg.de] mitteilte, gilt in den zwei nördlichen Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin bereits die höchste Waldbrandgefahrenstufe, in allen anderen Stufe vier von fünf.

