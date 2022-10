Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstagnachmittag in Berlin erneut Autobahnausfahrten blockiert. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, waren diesmal vier Ausfahrten der Stadtautobahn A100 betroffen.



Sieben Menschen blockierten demnach die Ausfahrt Hohenzollerndamm, davon hätten sich sechs an der Fahrbahn festgeklebt. Ähnlich stellte sich die Lage an der Konstanzer Straße, dem Spandauer Damm und am Messedamm dar. Auch die Berliner Verkehrsinformationszentrale hatte darüber auf Twitter berichtet.