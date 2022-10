So mild wie derzeit ist es im Oktober normalerweise nicht in Berlin und Brandenburg. Und es könnte sogar noch wärmer werden: Am Wochenende könnten in der Region nach Einschätzung der ARD-Wetterexperten Rekorde geknackt werden.

T-Shirt statt Daunenjacke, der Regenschirm verstaubte in der Ecke: Der Oktober war auch in Berlin und Brandenburg auffallend warm. Das bestätigte der ARD-Meteorologe Alexander Fromm am Donnerstag rbb|24. "Am Samstag und Sonntag werden es bis zu 23 oder 24 Grad in der Region, das ist schon sehr ungewöhnlich für diese dritte Oktoberdekade", sagte Fromm.

Die geht immer vom 21. bis 31. Oktober. Am wärmsten war es in Brandenburg zu dieser Zeit am 22.10.1989: Cottbus meldete 24,3 Grad. In Berlin waren es am 26.10.2006 23,4 Grad. Diese Marke also könnte am Wochenende gerissen werden. "Um mal eine Messstelle zu nennen: Ende Oktober sind in Dahlem normalerweise 11 bis 12 Grad als Höchsttemperaturen üblich, zeigen die Aufzeichnungen. Die nächsten Tage ist es also ungefähr zehn Grad zu warm für die Jahreszeit. Das lässt sich für den gesamten Monat sagen", erklärte Fromm.