Bis zu 27 Grad und strahlender Sonnenschein sind für den Feiertag am Mittwoch in Berlin und Brandenburg angesagt. Auch wenn der Saharastaub den Blick in den blauen Himmel etwas trüben könnte - das Wetter wird zum Feiertag viele Menschen ins Freie locken. Auch die Nächte bleiben mit Temperaturen von 13 Grad sommerlich mild.

Das Ministerium für Umwelt warnt aufgrund des warmen und trockenen Wetters vor Waldbränden in allen Brandenburger Landkreisen. In den östlichen Landkreisen herrscht mit Waldbrandstufe fünf sehr hohe Waldbrandgefahr. Im restlichen Brandenburg gilt mit Waldbrandstufe vier "hohe Waldbrandgefahr".



Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll in den kommenden Tagen die Waldbrandgefahr weiter hoch bleiben. Erst ab Freitag sollen die Waldbrandstufen in den meisten Landkreisen auf ein mittleres Niveau sinken. Dann sollen die Höchsttemperaturen auf 21 bis 22 Grad sinken. In die Berechnung fließen die Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsrate und Strahlung der Atmosphäre ein.