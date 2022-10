"Das Besondere an diesem Festival ist, dass keine klassischen Jurys über die Preisvergaben entscheiden, sondern die teilnehmenden Medienschaffenden selbst", sagt Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks und Präsidentin des "Prix Europa". Über 500 Programmmacherinnen und -macher aus ganz Europa nehmen an dem Prozess teil.

Das wichtigste europäische Medienfestival "Prix Europa" startet am Sonntag in Potsdam. Das Motto der 36. Ausgabe lautet "Media that matter", teilten die Veranstalter mit.

Der 35. Prix Europa wurde in 15 Kategorien in Potsdam verliehen. Katerina Andrejewa und Daria Tschulzowa aus Belarus sind "European Journalist of the Year 2021". Einer der Preise ging nach Deutschland. Von Barbara Behrendt

Belarusinnen als "European Journalists of the Year" geehrt

Die Preisverleihung findet am kommenden Freitag in der Schinkelhalle in Potsdam statt. Die Jurygruppen vergeben insgesamt 14 Preise für die besten Europäischen Fernseh-, Radio- und Digital-Media-Programme des Jahres. Höhepunkt ist die Auszeichnung European Journalist of the Year für überdurchschnittliche Verdienste und besonders kreative, mutige und folgenreiche Berichterstattung.

Die von rbb-Radiomoderator Tolga Akar moderierte Veranstaltung wird über die Homepage des "Prix Europa" gestreamt und ist hinterher als Video-on-demand abrufbar. Außerdem wird sie zeitversetzt auf Tagesschau24 ausgestrahlt.