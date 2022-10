Durchtrennte Kabel in Norddeutschland und in Berlin verursachten am Samstag einen bundesweiten Zugausfall bei der Bahn. Experten gehen von einer absichtlichen Tat aus. Nun könnten sich laut Berlins Innensenatorin auch die Bundesbehörden einschalten.

In der Nacht zu Samstag wurden in Berlin und NRW unverzichtbare Kabel für den Zugfunk der Bahn durchtrennt. Konkret seien Leitungen des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) attackiert worden. In der Folge stand der Schienenverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands über Stunden still. In Berlin wurde laut einem Sprecher der Bundespolizei ein Kabelschaden auf offener Strecke zwischen dem S-Bahnhof Gehrenseestraße und dem S-Bahnhof Hohenschönhausen festgestellt. Man gehe davon aus, dass dies im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Norddeutschland stehe, sagte er dem rbb.