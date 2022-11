Weihnachtspostamt in Himmelpfort geöffnet

Beim Weihnachtspostamt in Himmelpfort (Oberhavel) werden ab sofort wieder Wunschzettel aus der ganzen Welt beantwortet.

Donnerstags bis sonntags können Besucher Briefe in die Postfiliale in dem kleinen Ort nahe Fürstenberg an der Havel auch persönlich vorbeibringen. Der Weihnachtsmann wird zusammen mit 20 Helferinnen und Helfern Kinderbriefe mit Weihnachtswünschen beantworten.