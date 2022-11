"Das war es dann erstmal mit dem freundlichen Herbstwetter" - mit diesen Worten fasst ARD-Meteorologe Roland Vögtlin die Wetteraussichten für Berlin und Brandenburg zusammen. Mit einem kleinen Lichtblick: "Am Dienstag sind wir noch auf der milden Seite des Herbstes." Ausschließlich heute werde es noch so sein wie so oft in den vergangenen Wochen: freundlich, sonnig und vergleichsweise warm, punktuell bis zu 15 Grad.