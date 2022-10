Wetterbilanz des DWD - Warmer Oktober kratzt in Berlin und Brandenburg an Rekordwerten

Mo 31.10.22 | 15:45 Uhr

Bild: imago images/Jürgen Ritter

T-Shirt-Wetter Ende Oktober: Der goldene Herbst hat den Menschen in Berlin und Brandenburg zuletzt viel Wärme und Sonne geschenkt. Bundesweit wird der abgelaufene Monat wettertechnisch in die Geschichte eingehen.



Der Oktober 2022 war in Berlin und Brandenburg nach vorläufigen Daten der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Berlin wurden durchschnittlich 12,8 Grad erreicht. Nur im Oktober 2001 war es mit 12,9 Grad noch wärmer, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dem rbb sagte. In Brandenburg wurden im Oktober durchschnittlich 12,4 Grad gemessen - auch hier wurde im Oktober 2001 mit 12,5 Grad die höchsten Durchschnittswerte gemessen.



Es könne aber sein, dass diese Höchstwerte noch eingeholt werden, erklärte der DWD-Sprecher weiter. Die Temperaturen für den 31. Oktober müssten noch nachgetragen werden, dadurch könne es zu Verschiebungen um Zehntelgrade kommen. Eine endgültige Auswertung wurde für Mittwoch (2. November) angekündigt.



Für ganz Deutschland meldet der DWD durchschnittlich 12,5 Grad, was dem bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2001 entspricht. Da es auch hier um Zehntelgrade gehe, sei noch offen, ob der bisherige Oktober-Spitzenwert eingestellt oder sogar noch übertroffen werde. In Deutschland werden Temperaturen und Niederschläge seit 1881 kontinuierlich aufgezeichnet.

PHOTOTHEK Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt mild - "Ungefähr zehn Grad zu warm für die Jahreszeit" So mild wie derzeit ist es im Oktober normalerweise nicht in Berlin und Brandenburg. Und es könnte sogar noch wärmer werden: Am Wochenende könnten in der Region nach Einschätzung der ARD-Wetterexperten Rekorde geknackt werden.

175 Stunden Sonne pur

Berlin lag mit 12,8 Grad über dem Bundesschnitt, ist damit aber nicht Spitzenreiter. Im Saarland wurden durchschnittlich 13,3 Grad gemessen, gefolgt von Hamburg und Baden-Württemberg (jeweils 13,2 Grad). In Sachen Sonnenscheindauer hat Berlin mit 175 Stunden im Oktober bundesweit aber die Nase vorn. Mit einer Regenmenge von rund 30 Litern pro Quadratmeter war es in Berlin im abgelaufenen Monat erneut sehr trocken.



In Brandenburg fielen im Oktober bei durchschnittlich 12,4 Grad nur 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Mit nahezu 160 Stunden war Brandenburg das zweitsonnigste Bundesland.



"Klares Indiz für den Klimawandel"

"Wir haben einen Oktober erlebt, dessen Temperaturen eher dem hierzulande typischen Mai entsprechen. Wieder ein Blick in unsere Klimazukunft", sagte DWD-Pressesprecher Uwe Kirsche. Mit einer bundesweiten Durchschnittstemperatur von 12,5 Grad liegt der diesjährige Oktober den Angaben zufolge um 3,5 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Periode 1991 bis 2020 beträgt die Abweichung 3,1 Grad.



Laut DWD fallen die vier wärmsten Oktobermonate der letzten rund 140 Jahre alle in dieses Jahrtausend (2001, 2006, 2014, 2022). "Dass sich die extrem warmen Oktobermonate häufen, ist ein klares Indiz für den Klimawandel", sagte Meteorologe Andreas Friedrich. Dass es nach einem kühlen Start in den Oktober nun so spät regional noch einmal Sommertage - also Tage mit Werten über 25 Grad - gegeben hat, sei schon sehr selten.

Ab Mittwoch wird es kühler

Bereits der diesjährige Sommer fiel besonders warm aus: Mit einem Temperaturdurchschnitt von 19,2 Grad zählt er zu den vier wärmsten seit 1881. Und mit fast 820 Stunden Sonnenschein war es zudem der sonnenreichste Sommer seit 1951, also seit der DWD damit begonnen hat, die Sonnenscheindauer zu erfassen.



Ab Mittwoch wird in Berlin und Brandenburg dann herbstlicheres Wetter erwartet mit Höchstwerten von 15 Grad. Zum Wochenende hin sinken dann die Höchstwerte auf 11 Grad ab, zudem kann es immer mal regnen.



Sendung: rbb24 Abendschau, 31. Oktober 2022, 19:30 Uhr