Berlin und Brandenburg - November-Wetter geht auf Achterbahnfahrt

Mo 21.11.22 | 16:26 Uhr

Bild: dpa/F. Gaertner

Frost, Glatteis und sogar Schnee - die vergangenen Tage hatten es wettertechnisch in sich. Nach einem harten Temperatursturz wird es nun allerdings wieder milder. Auch die Nächte sollen bald wieder frostfrei bleiben.

Nach einem starken Absacken der Temperaturen und Tagen mit Schneefall dreht sich das Wetter erneut: Laut Vorhersage wird es in Berlin und Brandenburg wieder wärmer. "Das Gröbste an Schnee ist eigentlich vorbei, im Laufe der Woche sollten wir eine Wetterberuhigung sehen", sagte am Montag ARD-Wetterexperte Alexander Rudolph. " Aus Richtung Südwesten käme wärmere Luft in die Region, "tendenziell wird es wieder milder".



Erste Novemberhälfte zu warm

In den vergangenen Tagen waren die Temperaturen unter Null gefallen, vielerorts auf bis zu -5 Grad in der Region. Nach Höchstwerten von bis zu 15 Grad am vergangenen Dienstag bedeutete das einen Temperaturabfall von 20 Grad innerhalb einer Woche. Grundsätzlich sei ein Wetter wie am Wochenende nicht ungewöhnlich für November, sagte Rudolph, "es ist eigentlich normal, dass es im November so kalt wird." Allerdings sei der November zu Beginn überdurchschnittlich warm gewesen, das habe den Bruch so deutlich gemacht.



In der Nacht zu Dienstag bleibt es auch vorerst noch eisig - mit Temperaturen zwischen -5 und -3 Grad in Brandenburg, in Berlin um die -3 Grad. In der ersten Nachthälfte bleibt es meist wolkenlos, in der zweiten Nachthälfte zieht es sich zu und zum Morgen hin soll es im äußersten Westen etwas Niederschlag geben - mit Gefahr von Glatteisbildung. Über den Tag heißt es vor allem im Nordwesten Brandenburgs - vom Fläming über das westliche Havelland bis zur Prignitz - wegen Glatteis-Gefahr vorsichtig fahren und gehen.

Ab Mittwoch ist die Gefahr von Glatteis Rudolph zufolge nicht gebannt - dann gehen aber die Temperaturen spürbar nach oben: 3 bis 5 Grad wird es laut Vorhersage am Mittwoch tagsüber und nachts bleibt es knapp über Null. Donnerstag und Freitag wird es noch wärmer. Den Donnerstag sehen die Meteorologen regnerisch bei 4 bis 8 Grad und 1 bis 2 Grad nachts. Der Freitag startet noch nass, bis Sonntag bleibt es aber eher trocken bei 6 bis 8 Grad und 3 bis 5 Grad nachts.



Wie die Berg- und Talfahrt des Wetters weitergeht, wird sich zeigen. Der warme Herbst bedeute jedoch noch nicht automatisch, dass der Winter auch mild werde, sagte Rudolph: "Dazu kann man noch keine Aussage treffen, da hängen zu viele Faktoren dran."



Sendung: rbb24, 21.11.2022, 16:00 Uhr