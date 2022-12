Im Landkreis Oberhavel ist am Mittwochabend ein Supermarkt auf voller Fläche in Brand geraten. Die Feuerwehr war am späten Abend noch "kräftig am Arbeiten", sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Deutschen Presse Agentur (dpa).

Die Situation sei kritisch, weil in dem brennenden Markt Feuerwerkskörper liegen würden, heißt es. Zwei Menschen sollen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt worden sein. Die umliegenden Gebäude seien nach Angaben des Lagezentrums in sicherem Abstand vom Brandort entfernt.

Es wird vermutet, dass das Feuer durch fahrlässig geworfene Böller ausgelöst wurde. Diese könnten einen Mülleimer oder etwas ähnliches in Brand gesetzt haben.